Ia Pa: Triển vọng từ mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP

Sản xuất lúa gạo đạt tiêu chuẩn VietGap là một xu thế tất yếu, tạo nền tảng để phát triển nông nghiệp bền vững. Để nâng cao chất lượng lúa gạo của địa phương, vụ Mùa năm 2023, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ia Pa đã triển khai thực hiện Mô hình sản xuất giống lúa TBR97, Đài thơm 8 theo tiêu chuẩn VietGap. Mô hình đã mở ra nhiều triển vọng cho nông nghiệp của huyện Ia Pa.

Mô hình sản xuất giống lúa TBR97, Đài thơm 8 theo tiêu chuẩn VietGap được thực hiện tại xã Kim Tân với 20ha, có 10 hộ tham gia . Tổng kinh phí thực hiện hơn 650 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước trên 290 triệu đồng, nhân dân đóng góp hơn 360 triệu đồng. Các hộ tham gia mô hình được nhận sự hỗ trợ 100% vật tư (gồm giống, phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật) và 100% chi phí chứng nhận VietGAP; được tập huấn kỹ thuật về chăm sóc, bón phân theo quy trình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP.

Vụ Mùa 2023, gia đình ông Nguyễn Đức Thuần gieo sạ 3ha giống lúa TBR97, Đài thơm 8 theo tiêu chuẩn VietGap, năng suất đạt 9 tạ/sào. Với giá bán 7.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu về lợi nhuận 30 triệu/ha.

Ông Nguyễn Đức Thuần – xã Kim Tân, huyện Ia Pa cho biết “Qua quá trình sản xuất các loại giống lúa TBR97 và lúa Đài thơm 8. Qua triển khai bà con thấy cách thức chăm bón đảm bảo về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn về con người trong lao động. Qua quá trình đã được tập huấn của ngành nông nghiệp huyện đến nay về sản lượng bà con cũng đã thu hoạch. Ví dụ như tôi vừa qua tôi cũng tham gia với diện tích 3ha, đến nay đã thu hoạch xong, năng suất lúa tươi đạt hơn 9 tạ/sào, tức là 9 tấn/ha. Cũng mong muốn tất cả các hộ nông dân trong xã Kim Tân nói chung và các hộ lân cận nói riêng cố gắng duy trì và thực hiện mô hình này để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Ông Đinh Công Trường – Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp xã Kim Tân trao đổi “Trong Hợp tác xã chúng tôi có 17 thành viên nhưng thực tế thì có 10 thành viên tham gia mô hình VietGAP, chúng tôi cũng đã được hướng dẫn cách chăm sóc, bảo vệ thực vật để cây lúa được năng suất cao. Các hộ lân cận thì chúng tôi cũng đang tuyên truyền để bà con làm theo, hướng dẫn lại kỹ thuật mà chúng tôi đã được tập huấn để nâng cao chất lượng hạt lúa cho xã Kim Tân và huyện Ia Pa”.

Tại hội thảo tổng kết mô hình, qua đánh giá thực tế cho thấy, năng suất lúa trung bình đạt hơn 8tấn/ha, cao hơn diện tích đối chứng 01tấn/ha. Sản xuất theo quy trình VietGAP giúp thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất của người dân tham gia và nông dân xung quanh vùng xây dựng mô hình. Mặt khác, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất còn giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn do giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao, phát triển ổn định bền vững.

Bà Đoàn Thị Phú Hòa – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Ia Pa chia sẻ “Trong quá trình thực hiện mô hình gặp một số thuận lợi đó là được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân, quan tâm của chính quyền địa phương cũng như lãnh đạo huyện, Công ty liên kết. Người dân đã tham gia khá đầy đủ, nhiệt tình. Về khó khăn của mô hình thì đây là lần đầu tiên người dân được tiếp cận với một quy trình kỹ thuật mới cho nên còn khá bỡ ngỡ, quá trình hoàn thiện mô hình cũng chưa được hoàn chỉnh và thời tiết vào vụ mùa này mưa tương đối nhiều đã làm ảnh hưởng đến năng suất cũng như chất lượng trong quá trình triển khai. Dự kiến năm 2024 trên kết quả của vụ mùa này phía Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tiếp tục đề nghị xây dựng, mở rộng triển khai mô hình VietGAP này để hướng tới một sản phẩm sạch, cùng với xây dựng thương hiệu gạo cho huyện nhà”.

Mô hình sản xuất giống lúa TBR97, Đài thơm 8 tại xã Kim Tân vừa đạt chứng nhận VietGap được xem là bước chuyển dịch tích cực trong sản xuất, hướng đến nền nông nghiệp phát triển an toàn, bền vững, đồng thời góp phần khẳng định được chất lượng thương hiệu gạo của huyện Ia Pa trong thời gian tới.

Như Loan- Siu Tơ Ni

