Ia Pa tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

UBND huyện Ia Pa vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm 2023, tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện có nhiều khởi sắc, chuyển dịch tích cực, 16/19 chỉ tiêu đạt/vượt so với KH; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; phạm pháp hình sự giảm đáng kể so với năm 2022; tai nạn giao thông cả 3 chỉ số; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai đồng bộ, chặt chẽ theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Ia Pa Nguyễn Minh Trưởng chỉ đạo, trong năm 2024 các phòng, ban, ngành, các địa phương trong huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đặc biệt, các ngành địa phương, đơn vị cần chủ động nắm chắc tình hình, đề xuất UBND huyện giải pháp để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được Huyện ủy, HĐND đã đề ra.

CTV Mai Linh- Siu Tơni ( Ia Pa)

