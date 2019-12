Ia Pa cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Trong đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, song song với công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến với người dân, những ngày này, Công an huyện Ia Pa đã huy động tối đa lực lượng, tuần tra khép kín địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Với sự vào cuộc quyết liệt, huyện Ia Pa tin tưởng sẽ kéo giảm cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông so với cùng kỳ.

Tuyến đường từ trung tâm huyện Ia Pa vào xã Kim Tân, Pờ Tó với nhiều điểm đen về tai nạn giao thông và có mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn, thế nhưng người điều khiển phương tiện này vẫn cố tình làm ngơ. Điều đáng nói, xe của mình vi phạm chở hàng công kềnh đã đành, lái xe vẫn thản nhiên kéo theo một phương tiện khác vi phạm tương tự. Cứ như vậy 2 xe nối đuôi nhau vượt qua nhiều con dốc hết sức nguy hiểm.

Anh Nguyễn Quang Vinh – Thôn Kim Năng 1, xã Ia Mrơn, Ia Pa, Gia Lai nói: “Biết là nguy hiểm nhưng mà xe lên dốc chết máy nên buộc phải kéo vì không thể đẩy được”.

Để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông dịp này, Công an huyện Ia Pa đã huy động tối đa lực lượng, thành lập nhiều tổ tuần tra kiểm soát, tập trung thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường trọng điểm, phức tạp. Đồng thời phối hợp với công an các xã thực hiện nhiệm vụ vào các khung giờ cao điểm trong ngày, nhất là từ 17 đến 22h.

Trung tá Trịnh Văn Đạt – Phó trưởng Công an huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Trong đợt cao điểm này thì Công an huyện đã huy động lực lượng tập trung triển khai các giải pháp, tập trung vào công tác tuyên truyền. Ngoài việc tuyên truyền thông qua lực lượng làm công tác tuần tra kiểm soát thì tập trung vào các điểm nhóm tôn giáo, rồi tuyên truyền tại các thôn nơi đông người dân tộc thiểu số. Đặc biệt chúng tôi vận động, tranh thủ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để người ta tuyên truyền vận động giúp để người dân chấp hành tốt pháp luật về giao thông”.

Với sự vào cuộc đồng bộ, từ ngày 15.12 đến ngày 23.12.2019, lực lượng chức năng Công an huyện Ia Pa đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 67 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ với tổng số tiềm gần 40 triệu đồng; tạm giữ 1 xe tải, 31 xe mô tô và tước 8 giấy phép lái xe các loại.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

