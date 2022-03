Ia Grai tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào các khung giờ cao điểm trong ngày

Để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai đó là huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi vi phạm vào các khung giờ cao điểm trong ngày.

Theo đánh giá của Công an huyện Ia Grai: Hầu hết các vụ tai nạn giao thông thời gian qua xảy ra tại địa phương rơi vào khung giờ cao điểm từ 17 đến 22h hàng ngày. Vào thời điểm này, tình trạng thanh thiếu niên, nhất là thanh thiếu niên dân tộc thiểu số vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường bộ diễn biến phức tạp. Để phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông, Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với công an các xã, thị trấn tiến hành hóa trang, mật phục, tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thông qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rất nhiều trường hợp vi phạm gồm: Điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi theo quy định, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, sử dụng rượu bia… đã bị phát hiện, xử lý.

Anh R’Cơm Hyău – Làng Blang 1, xã Ia Der, huyện Ia Grai nói: “Mình điều khiển phương tiện mà đã sử dụng rượu bia rồi thì thấy nguy hiểm. Ở nhà có việc gấp nên phải điều khiển xe về nhà có việc xíu”.

Thiếu tá Phạm Thế Anh – Đội Cảnh sát giao thông Trật tự, Công an huyện Ia Grai cho biết: “Hàng đêm từ 19h đến 22h thì chúng tôi phối hợp với công an xã bằng các hình thức mặc đồ thường, mặc trang quân phục xử lý các đối tượng vi phạm, tập trung vào đối tượng thanh thiếu niên đi xe lắp bộ phận giảm thanh lớn, không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, lạng lách đánh võng, sử dụng bia rượu để mục đích cuối cùng giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn”.

Với chiều dài hơn 60 km, Tỉnh lộ 664 qua địa bàn huyện Ia Grai hiện tồn tại 1 điểm đen về tai nạn giao thông và 5 điểm tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Vào các khung giờ cao điểm trong ngày, các lực lượng chức năng dọc tuyến tỉnh lộ đều tiến hành tuần tra kiểm soát lưu động; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Thượng tá Ê Ban Chí – Phó trưởng Công an huyện Ia Grai cũng cho biết: “Chúng tôi phân công các đồng chí Đội CSGT và các đồng chí bên Đội Cảnh sát hình sự cùng phối hợp tham gia tuần tra và ưu tiên chọn các khung giờ cao điểm từ 18h đến 22h là tổ chức tuần tra dọc tuyến Tỉnh lộ 664. Qua 2 tháng cao điểm vừa rồi thì chúng tôi đã phát hiện, lập biên bản và xử phạt gần 300 trường hợp vi phạm, nộp ngân sách cho Nhà nước gần 250 triệu đồng. Đây là sự nỗ lực rất lớn của lực lượng công an huyện”.

Theo tổng hợp từ Công an tỉnh Gia Lai: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an; 2 tháng đầu năm 2022, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh qua công tác tuần tra kiểm soát vào khung giờ cao điểm từ 18 đến 22h trong ngày đã phát hiện, xử lý 1.529 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ (trong đó có 68 xe ô tô, 1.461 xe mô tô).

Đoàn Bình, Phi Long

