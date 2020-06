Huyện ủy Phú Thiện đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 23 khóa XVIII (mở rộng)

Huyện ủy Phú Thiện vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 23 khóa XVIII (mở rộng) nhằm đánh kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020.

6 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện Phú Thiện đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện đến ngày 30/6/2020 là 16,07 tỷ đồng, đạt 51,83% nghị quyết, bằng 78,39% so với cùng kỳ 2019.Vụ đông xuân 2019 – 2020, toàn huyện gieo trồng được hơn 9.600 ha vượt 0,16% so với kế hoạch, tăng 0,16% so với cùng kỳ 2019. Huyện đã tổ chức thành công hội nghị tổng kết giai đoạn 1 (2017 – 2020) thực hiện Đề án phát triển kinh tế – xã hội ở 4 làng căn cứ cách mạng xã Chư A Thai gồm Plei Pông, King Pêng, Plei Trớ và Plei Hek. Hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, đơn vị và qua công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ, tổ chức Đảng chưa phát hiện hành vi tham nhũng, Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được triển khai theo kế hoạch gắn với chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị và Năm hành động theo Chương trình số 76- CTr/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đại hội cấp cơ sở và chuẩn bị các nội dung, nhân sự để tổ chức đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được chỉ đạo chặt chẽ, chủ động theo đúng văn bản, hướng dẫn của cấp trên….

Nhân dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật của Đảng, nhiệm kì 2015 – 2020, thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2015 – 2019), có thành tích trong việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 59 – CTr/HU ngày 04/1/2019 của Ban Thường vụ huyện ủy./.

CTV Thanh Tâm – Cao Dũng (Huyện Phú Thiện)

