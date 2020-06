Huyện ủy Chư Prông tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 21, khóa XVI mở rộng

Ngày 22/6, Huyện ủy Chư Prông đã tiến hành Hội nghị Ban Chấp Hành lần thứ 21 – Khóa XVI (Mở rộng).

6 tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, Kinh tế – Xã hội của huyện Chư Prông tiếp tục phát triển, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Thu ngân sách đạt 25,5 tỉ đồng đạt gần 50% so với kế hoạch.

Hiện nay 100% số tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ. Từ đầu năm đến nay toàn Đảng bộ đã kết nạp được 42 đảng viên mới nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 4.100 đảng viên. Trong 6 tháng cuối năm, Đảng bộ huyện Chư Prông tập trung chuẩn bị chu đáo nội dung, các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Bên cạnh đó tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Chú trọng gắn sản xuất nông nghiệp với phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Quan tâm chỉ đạo thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; đi đôi với đó là tăng cường lãnh chỉ đạo đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

CTV: Khánh Linh – Dương Hoan (Chư Prông)

