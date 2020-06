Huyện Krông Pa huy động, lồng ghép trên 1.500 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Qua 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Krông Pa đã lồng ghép, huy động được trên 1.500 tỷ đồng để triển khai các hợp phần.

Trong đó, đã bố trí khoảng 50% tổng nguồn vốn để đầu tư các hạ tầng cơ sở thiết yếu, như: đường giao thông, hệ thống thủy lợi, trường học, trạm y tế và các thiết chế văn hóa ở cơ sở; đồng thời, bố trí 1/5 nguồn vốn để thực hiện các mô hình, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, nông cụ cho người dân phát triển kinh tế. Từ đó, kết cấu hạ tầng cơ sở, đời sống và bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện ngày càng khởi sắc; tạo đà thúc đẩy kinh tế – xã hội ở địa phương phát triển. Hiện thu nhập bình quân đầu người của huyện Krông Pa đã đạt trên 30 triệu đồng/năm, tăng gần 6 lần so với 10 năm trước; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 giảm chỉ còn 15,53%. Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp nên đến nay huyện Krông Pa mới chỉ có xã Phú Cần đạt chuẩn nông thôn mới. Do đó, hiện nay, địa phương đang tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực; đặc biệt là vận động sự chung sức, đồng lòng của người dân để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình./.

Đức Hải, R’Piên

