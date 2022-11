Huyện Kbang hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11)

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), huyện Kbang đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cụ thể, Huyện đoàn Kbang phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an huyện tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho hơn 350 học sinh, đoàn viên, thanh niên ở xã Sơn Lang; Trường THPT Lương Thế Vinh phối hợp Công an huyện tổ chức chương trình ngoại khóa với mục đích phổ biến cho học sinh, phụ huynh và các bộ, giáo viên về công tác phòng chống ma túy, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh học đường… Cùng với đó, các ngành, địa phương trong huyện cũng tập trung truyền thông các văn bản pháp luật mới ban hành bằng nhiều hình thức; gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật./.

CTV Minh Ngân – Hà Duyệt (Huyện Kbang)

