Huyện đoàn Chư Pah tổ chức Tuyên truyền, phòng chống tai nạn thương tích,tai nạn đuối nước cho thiếu nhi

Sáng ngày 15/6 tại Trường Tiểu học Ia Khương, huyện Chư Pah, Đoàn Thanh niên huyện phối hợp với Công an, Trung tâm y tế huyện tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước và an toàn giao thông cho các em học sinh của trường.

Tại chương trình các em được cán bộ Đội cảnh sát giao thông huyện đã giới thiệu một số kiến thức về an toàn giao thông, văn hóa giao thông như đội mũ bảo hiểm đúng cách; nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông; ý nghĩa của biển báo hiệu giao thông và một số biển báo thường gặp; cách tham gia giao thông an toàn… Ngoài các kiến thức về an toàn giao thông các em còn được cán bộ Trung tâm y tế huyện tuyên truyền và thực hành một số kỹ năng trong việc sơ cấp cứu khi bị tai nạn giao thông hay đuối nước. Thông qua lớp tập huấn nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn do đuối nước cho thiếu nhi. Tăng cường và đẩy mạnh hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi, giúp các em nâng cao sức khỏe, thể chất, hoàn thiện kỹ năng thực hành xã hội để tự bảo vệ mình và phòng tránh tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước; Trong dịp này Đoàn TN huyện đã trao 10 suất học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của trường, mỗi suất trị giá 250.000 đồng. Sau chương trình tuyên truyền các bạn ĐVTN xã Ia Khương ra quân làm hàng rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực hồ tự nhiên ở Làng Yút xã Ia Khươl.

