Huyện Đak Pơ thực hiện Đề án phát triển Giáo dục mầm non

Đến năm 2025, tỉ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 15,8%; tỉ lệ trẻ mầm non được học hai buổi/ngày đạt 100%và tỉ lệ số phòng học kiên cố đạt 100%; đó là những mục tiêu cụ thể mà ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Pơ đặt ra khi triển khai thực hiện Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2021 – 2025. Để đạt được mục tiêu này, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Pơ đã và đang tham mưu các cấp, ngành triển khai nhiều giải pháp cụ thể.

Dù đóng chân trên địa bàn xã An Thành, một xã còn khó khăn của huyện Đak Pơ nhưng ngay từ khi triển khai thực hiện Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 991 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Trường Mẫu giáo Họa Mi đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp khác nhau, trong đó huy động các nguồn xã hội hóa để tạo cảnh quang trường học, từng bước kiên cố các lớp học; phối hợp với hệ thống chính trị các thôn, làng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng phụ huynh để huy động trẻ ra lớp đúng độ tuổi. Đến thời điểm hiện tại, nhà trường đã đạt được những kết quả hết sức tích cực theo những mục tiêu đã đề ra trong Đề án.

Cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Họa Mi, xã An Thành, huyện Đak Pơ cho biết: “Trẻ từ 3 đến 5 tuổi ra lớp rất là đông đủ, trên 90%; trẻ ở trường đều được học 2 buổi/ ngày trong quá trình chăm sóc giáo dục. Về công tác bán trú thì trường đã mở được 5/6 lớp bán trú ở các khu vực thôn, làng” .

Theo thống kê, huyện Đak Pơ có 10 trường mầm non, trong đó có 08 trường mầm non công lập, 02 trường mầm non tư thục với gần 2.200 trẻ trong độ tuổi ra lớp, tất cả trẻ mầm non của huyện đều được học hai buổi/ngày, trong đó tỉ lệ trẻ ăn trưa tại trường đạt 83,75%. Hiện tại, cả 10 trường mầm non của huyện có nhà bếp, bảo đảm vận hành theo quy trình một chiều, mỗi bếp ăn đều có kho bếp và thiết bị bảo quản thực phẩm. Với sự đảm bảo đầy đủ về cơ sở vật chất, phòng học, các trường mầm non trên địa bàn huyện Đak Pơ đều đặt ra những mục tiêu cụ thể về công tác huy động trẻ ra lớp, tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ.

Cô giáo Nguyễn Thị Như Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoa Hồng, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ cho biết: “Đến năm 2025, trường phấn đấu sẽ đạt 96,08% đối với trẻ mẫu giáo và 21,32% đối với trẻ nhà trẻ và trong năm học tiếp theo thì nhà trường sẽ phối hợp với trường tư thục Ánh Dương để huy động trẻ trên địa bàn ra lớp và 100% trẻ ở đây đều được học 2 buổi/ ngày và ăn bán trú; và nhà trường đã chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho trẻ, nhất là đối với trẻ dân tộc thiểu số” .

Theo kế hoạch thực hiện Đề án, đến năm 2025, cùng với nhiều chỉ tiêu khác cần thực hiện thì tỉ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp của huyện Đak Pơ phấn đấu sẽ đạt 15,8%. Hiện tại tỉ lệ này của huyện mới chỉ đạt 12,2%. Theo đại diện ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Pơ, đây là một chỉ tiêu khó thực hiện, bởi điều kiện của đa số người dân trên địa bàn huyện còn tương đối khó khăn, cho nên ở độ tuổi nhà trẻ thì phụ huynh thường để con ở nhà hoặc đưa theo lên nương rẫy chứ ít đưa đến trường. Trước thực trạng này, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã tham mưu các cấp triển khai nhiều giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.

Bà Nguyễn Thị Như Thủy, Phó Trưởng phòng GD & ĐT huyện Đak Pơ cho biết: “Tăng cường công tác truyền thông đến các bậc phụ huynh để họ nhận thức được các độ tuổi từ nhà trẻ đến mẫu giáo đều cần đến trường để các em phát triển các kĩ năng tốt hơn. Nếu họ thay đổi được nhận thức thì việc huy động trẻ ra lớp của mình sẽ dễ dàng hơn. Cái thứ 2 là về phía lãnh đạo địa phương cũng cần quan tâm đầu tư nhiều hơn cho bậc học mầm non trong giai đoạn này và có những sự ưu tiên nhất định để việc triển khai Đề án được tốt hơn”.

Ngoài tham mưu triển khai những giải pháp như vừa nêu thì hiện tại ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Pơ đang nỗ lực thực hiện đổi mới nội dung, chương trình giáo dục mầm non để tạo hứng thú hơn cho trẻ khi mỗi ngày đến trường. Trong đó triển khai các giải pháp để đảm bảo điều kiện thực hiện chương trình giáo dục mầm non; đảm bảo các điều kiện và hoạt động của trường mầm non theo tiêu chí lấy trẻ làm trung tâm; đặc biệt quan tâm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện đang là những giải pháp trọng tâm được ngành quan tâm thực hiện./.

Quốc Linh, Phi Long

