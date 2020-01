Huyện Đak Pơ sẽ phát triển diện tích rau sản xuất theo hướng an toàn đạt gần 300 ha vào năm 2025

Đak Pơ là vùng chuyên canh rau của tỉnh Gia Lai và phát triển diện tích rau sản xuất theo hướng an toàn đang là chủ trương của huyện với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm rau xanh của địa phương.

Theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện Đak Pơ, diện tích rau xanh trên địa bàn huyện hiện nay đạt hơn 6.000 ha gieo trồng mỗi năm; tuy nhiên trong số này, diện tích rau xanh sản xuất theo hướng an toàn mới chỉ đạt khoảng 60 ha, một tỷ lệ còn khá thấp. Để nâng cao chất lượng sản phẩm rau xanh của địa phương, huyện Đak Pơ đang tập trung xây dựng nhãn hiệu rau An Sơn; đồng thời cũng có định hướng mở rộng và phát triển diện tích vùng sản xuất rau an toàn của huyện. Cụ thể đến năm 2025 sẽ đạt gần 300ha và đến năm 2030 đạt 500 ha. Để làm được điều này, địa phương cần những cơ chế chính sách hỗ trợ để mở rộng diện tích rau VietGap; đồng thời tiến tới xây dựng được các tổ hợp tác hoặc hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau VietGap./.

Mỹ Tiến, Huy Toàn

