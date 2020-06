Huyện Đak Pơ quy hoạch từng vùng phát triển cây ăn trái

Huyện Đak Pơ hiện có hơn 440 ha cây ăn quả, tập trung ở các xã: An Thành, Cư An, Tân An, Phú An, Yang Bắc, Ya Hội và thị trấn Đak Pơ. Để cây ăn quả trở thành cây trồng chủ lực của địa phương, huyện Đak Pơ đang xây dựng kế hoạch thuê đơn vị tư vấn khảo sát lập bản đồ thổ nhưỡng từng vùng, xác định cây trồng phù hợp để xây dựng chỉ dẫn địa lý, sản xuất theo hướng VietGAP.