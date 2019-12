Huyện Đak Pơ phát triển diện tích cây ăn quả được hơn 339 ha

Trước tình hình thực tế giá một số loại cây trồng trên địa bàn như mía giảm mạnh và kéo dài trong thời gian qua; huyện Đak Pơ đã tập trung chỉ đạo thúc đẩy phát triển sản xuất cây ăn quả đặc sản có lợi thế cạnh tranh của địa phương theo hướng ổn định, bền vững và hiệu quả.

Theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện Đak Pơ, đến nay tổng diện tích cây ăn quả hiện có trên địa bàn huyện là 339,19 ha. Trong đó nhiều nhất là xã Yang Bắc với hơn 116 ha; tiếp đến là các xã Cư An (với 93,5 ha), Phú An (hơn 46,7 ha), Hà Tam (27,2 ha), Ya Hội (19 ha), Tân An (12,8 ha), An Thành (12,4 ha) và thị trấn Đak Pơ (10,8 ha). Các loại cây ăn quả chủ yếu là na dai, thanh long, mít, quýt đường và nhãn. Theo dự kiến Kế hoạch phát triển cây ăn quả đặc sản, chủ lực trên địa bàn huyện Đak Pơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, địa phương sẽ tập trung phát triển cây na dai trên địa bàn xã Cư An; cây thanh long trên địa bàn các xã Yang Bắc, Hà Tam và Cư An; cây chuối trên địa bàn các xã Ya Hội, Hà Tam, thị trấn Đak Pơ; và cây nhãn trên địa bàn các xã Yang Bắc, Phú An, An Thành và Cư An./.

Mỹ Tiến, Huy Toàn

Lượt xem: 4