Huyện Đak Pơ mở thùng quỹ nhân đạo “Kết nối sẻ chia và lan tỏa” tại Bưu điện huyện

Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ vừa phối hợp với Bưu điện huyện Đak Pơ mở thùng quỹ nhân đạo “Kết nối sẻ chia và lan tỏa”.

Theo đó, thùng quỹ nhân đạo “Kết nối sẻ chia và lan tỏa” được đặt tại Bưu điện huyện Đak Pơ từ tháng 09/2019 với mục đích nhận ủng hộ từ những tấm lòng mạnh thường quân để chia sẻ cho người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội. Sau hơn một năm thực hiện, đến nay, thùng quỹ đã quyên góp được số tiền gần 05 triệu đồng. Kết hợp với số tiền hơn 3,8 triệu đồng được ủng hộ tại buổi khai trương thùng quỹ, Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ đã tặng 10 suất quà cho 10 hộ gia đình là người nghèo, nạn nhân chất độc da cam ở các xã Hà Tam, Cư An, Phú An và Tân An. Số tiền còn lại được nhập vào quỹ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ huyện./.

CTV Tuyết Mai – Văn Dũng (Huyện Đak Pơ)

Lượt xem: 5