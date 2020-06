Huyện Đak Pơ đề ra mục tiêu hình thành các vùng chuyên canh cây ăn quả với diện tích hàng trăm héc ta

Trước hiệu quả kinh tế mà cây ăn trái mang lại trong thời gian qua, huyện Đak Pơ đang chú trọng phát triển loại cây này thành loại cây trồng chủ lực của địa phương trong thời gian tới.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, huyện Đak Pơ đang xây dựng kế hoạch thuê đơn vị tư vấn khảo sát lập bản đồ thổ nhưỡng từng vùng, xác định cây trồng phù hợp để xây dựng chỉ dẫn địa lý, sản xuất theo hướng VietGAP. Đồng thời, huyện cũng đề ra mục tiêu hình thành các vùng chuyên canh cây ăn quả với diện tích hàng trăm héc ta gắn với thị trường tiêu thụ, tránh tình trạng người dân bị ép giá khi sản xuất nhỏ lẻ. Các loại cây ăn quả được huyện xác định phát triển như: na dai, quýt, bưởi, mít ở khu vực núi Đá Lửa; thanh long, nhãn ở xã Yang Bắc và Phú An; chuối ở xã Hà Tam và An Thành… Bên cạnh đó, huyện sẽ đẩy mạnh xúc tiến quảng bá sản phẩm, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, tăng cường liên doanh, liên kết giữa các nhà máy chế biến với vùng nguyên liệu. Hiện, địa phương có hơn hơn 440 ha cây ăn quả, tập trung ở các xã: An Thành, Cư An, Tân An, Phú An, Yang Bắc, Ya Hội và thị trấn Đak Pơ./.

Ngô Thanh, Minh Trí

Lượt xem: 5