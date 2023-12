Huyện Đak Đoa tổ chức phiên chợ triển lãm sản phẩm vùng đồng bào DTTS và nông sản an toàn năm 2023

Huyện Đak Đoa vừa tổ chức phiên chợ triển lãm sản phẩm vùng đồng bào DTTS và nông sản an toàn năm 2023.

Phiên chợ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 15 đến ngày 17/12/2023) với sự tham gia của 38 gian hàng giới thiệu và bày bán các sản phẩm đặc trưng của vùng đồng bào DTTS như: Cơm lam – gà nướng, chuối khô, gạo, các sản phẩm dệt thổ cẩm, đan lát, sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông sản an toàn được sản xuất theo phương pháp hữu cơ của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản trên địa bàn huyện như: Măng giòn Vân Long, khoai lang Lệ Cần… Tham gia chợ phiên, ngoài các gian hàng triển lãm giới thiệu và bày bán các sản phẩm vùng đồng bào DTTS và nông sản an toàn của các xã, thị trấn trong huyện Đak Đoa còn có sự tham gia của các gian hàng nông sản đến từ các địa phương khác trong tỉnh như TP. Pleiku và các huyện Mang Yang, Ia Grai, Kbang… ; thu hút đông đảo khách hàng tham quan, mua sắm. Việc tổ chức phiên chợ triển lãm sản phẩm vùng đồng bào DTTS và nông sản an toàn huyện Đak Đoa năm 2023 nhằm hỗ trợ quảng bá, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm vùng đồng bào DTTS đến người tiêu dùng và du khách, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi./.

CTV Ngọc Đinh – Quốc Toản

