Huyện Đak Đoa tổ chức phiên chợ nông sản an toàn

Sáng 15/10, huyện Đak Đoa tổ chức chợ phiên nông sản an toàn với sự tham gia của 30 gian hàng của nông dân, hộ kinh doanh, hợp tác xã chuyên sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nông sản trên địa bàn.

Sau một thời gian dài tạm ngưng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, phiên chợ nông sản an toàn huyện Đak Đoa bắt đầu hoạt động trở lại tại Nhà Văn hóa huyện. Tại chợ phiên nông sản an toàn lần này, các hợp tác xã, hộ kinh doanh, nông dân đã giới thiệu, bán hàng chục mặt hàng nông sản đặc trưng ở địa phương. Ngoài một số sản phẩm vốn là điểm mạnh ở Đak Đoa như Măng giòn Kon Gang, Slarland coffee, gạo Hà Bầu, khoai lang Lệ Cần thì chợ phiên nông sản Đak Đoa tháng 10 còn xuất hiện nhiều mặt hàng nông nghiệp đặc trưng thời vụ ở Gia Lai như bơ, cam, quýt, măng cụt, rau xanh… Vì đây là hoạt động đã diễn ra khá lâu, mang tính liên tục nên chợ phiên không chỉ là điểm đến của người dân địa phương mà còn thu hút sự quan tâm của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Được biết, chợ phiên nông sản an toàn là một trong những hoạt động thường xuyên của huyện Đak Đoa được tổ chức vào ngày 15 hàng tháng nhằm giới thiệu, quảng bá các mặt hàng nông sản do chính nông dân trên địa bàn trồng trọt, sản xuất, đáp ứng các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó có nhiều mặt hàng đã đạt tiêu chuẩn 3, 4 sao OCOP cấp tỉnh. Mặc dù mỗi tháng chỉ diễn ra một lần nhưng chợ phiên nông sản an toàn huyện Đak Đoa đã và đang dần tạo dựng thương hiệu về một điểm kết nối, phát triển sản phẩm nông sản sạch gắn với phát triển du lịch./.

Thu Thủy, Xuân Huy

