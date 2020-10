Huyện Chư Sê khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ và điều lệnh cho Công an viên cấp xã

Công an huyện Chư Sê vừa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ và điều lệnh cho Công an viên cấp xã năm 2020.

Tham gia lớp tập huấn có 118 học viên là công an viên của 14 xã trên địa bàn huyện. Trong thời gian tập huấn, các học viên được hướng dẫn, trao đổi 12 chuyên đề gồm: Vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an xã không chuyên trách; một số vấn đề về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các hình thức tuyên truyền giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân. Đồng thời, các học viên còn được trang bị một số kiến thức về công tác quản lý, giáo dục đối tượng; phân loại, giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn; quy trình tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; những nội dung cơ bản của Luật và các văn bản liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ./.

CTV Mỹ Đức (Huyện Chư Sê)

