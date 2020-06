Huyện Chư Prông: Hơn 25 tỷ đồng hỗ trợ các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người có công do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15 ngày 24/4/2020 và Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; huyện Chư Prông đã được UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người có công trên địa bàn gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 25,1 tỷ đồng.