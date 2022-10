Huyện Chư Păh ra mắt mô hình “Camera an ninh” tại thị trấn Phú Hòa

Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (PCTP-TNXH) và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh vừa tổ chức ra mắt mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn.

Mô hình “Camera an ninh” được thành lập từ nguồn xã hội hóa và nhận được sự đồng tình rất lớn từ người dân địa phương. Trong đó có sự đóng góp của nhiều tổ chức, cá nhân với tổng số tiền trên 80 triệu đồng. Hiện tại, toàn thị trấn Phú Hòa đã lắp đặt được 11 mắt camera sử dụng công nghệ ghi hình chuyển động, ban đêm có đèn soi hồng ngoại bảo đảm chất lượng hình ảnh lưu trữ tại các vị trí giao thông trọng yếu, cửa ngõ ra vào địa bàn và các trục đường chính. Việc triển khai mô hình “Camera an ninh” không chỉ góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm mà còn là cơ sở, dữ liệu để lực lượng Công an truy xét dấu vết tội phạm, thu thập chứng cứ, phục vụ quá trình điều tra các vụ án, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn./.

CTV Thùy Dung – Quốc Cường (Huyện Chư Păh)

