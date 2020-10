Huyện Chư Sê vận động các doanh nghiệp giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ

Theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, những trường hợp doanh nghiệp trước đây được trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thì nay sẽ không được trang bị, sử dụng. Thực hiện quy định mới này và đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn toàn tỉnh, Công an huyện Chư Sê đã phối hợp với Công an tỉnh tiến hành rà soát, thu hồi số vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trước đây đã được cấp cho doanh nghiệp trên địa bàn theo đúng quy định.

Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép, thời gian qua, Công an huyện Chư Sê đã phối hợp với Công an tỉnh tiến hành tổng kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Thông qua đó kết hợp với vận động thu hồi đối với những trường hợp không được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong quá trình tuyên truyền, vận động thu hồi, nhiều doanh nghiệp thắc mắc là trước đây doanh nghiệp phải trải qua quá trình tập huấn, sát hạch và thi, đồng thời phải tự bỏ tiền ra mua đối với số vũ khí, công cụ hỗ trợ này thì mới được cấp giấy phép sử dụng, tuy nhiên qua công tác tuyên truyền, giải thích của lực lượng chức năng, các doanh nghiệp đã tự giác giao nộp lại.

Anh Trần Tấn Liêm – Doanh nghiệp Tư nhân Toàn Phát, huyện Chư Sê cho biết: “Công cụ hỗ trợ trước đây nhà tôi cũng cũng hay sử dụng vì nhà tôi hỗ trợ di chuyển tiền bạc đi ngân hàng và buôn bán hàng trang sức. Sau này gia đình không sử dụng nữa và tuân thủ theo chế độ của Công an huyện, nếu sử dụng sẽ vi phạm nên doanh nghiệp tuân thủ và nộp lại cho Công an huyện”.

Ông Trịnh Văn Dũng – Công ty TNHH MTV Trịnh Gia Huy, huyện Chư Sê cũng nói: “Hồi trước công ty chúng tôi phải mua, sau khi được Công an huyện Chư Sê vận động, thuyết phục thì chúng tôi có tinh thần nộp lại cho Công an huyện, cũng hơi tiếc một tí nhưng giao nộp lại cho Công an để hoàn thành trách nhiệm của công dân”.

Thực hiện công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trước đây đã cấp cho cơ quan, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn, đến nay, Công an huyện Chư Sê đã vận động thu hồi được 10 khẩu súng; 49 viên đạn; 04 dùi cui điện; 01 dùi cui kim loại; 03 bình xịt hơi cay; 08 giấy phép sử dụng… Điều này đồng nghĩa với việc đã vận động được 100% cơ quan, doanh nghiệp giao nộp lại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các giấy phép có liên quan theo đúng quy định.

Thiếu tá Đào Hà Quân – Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH, Công an huyện Chư Sê cho biết: “Quá trình tuyên truyền, vận động mình cũng giải thích ngày xưa trang bị doanh nghiệp để tự vệ giờ theo quy định mới của Nhà nước thì thu hồi lại. Có những doanh nghiệp chúng tôi vận động đến lần thứ 3 thì họ mới hiểu ra và nộp lại. Qua rà soát trên địa bàn huyện có 2 nông lâm trường, công ty cao su và công ty cà phê Việt Đức, BQLRPH và 11 doanh nghiệp được trang bị công cụ hỗ trợ này thì vừa rồi chúng tôi đã thu hồi 100% súng trang bị cho doanh nghiệp”.

Việc các cơ quan, doanh nghiệp tự giác giao nộp lại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được cấp trước đây không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn góp phần phòng ngừa những rủi ro, hậu quả khó lường từ việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Để thực hiện có hiệu quả công tác này, qua đó góp phần đảm bảo trât tự trị an, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng Công an thì rất cần sự chung tay của toàn xã hội. Đặc biệt, mỗi tổ chức, cá nhân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm./.

