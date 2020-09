Huyện Chư Sê thực hiện quyết liệt các biện pháp thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

Thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thời gian qua, Công an huyện Chư Sê đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành chức năng và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp. Nhờ vậy đã vận động và thu hồi được nhiều vũ khí, vật liệu nổ trái phép do người dân tàng trữ, sử dụng, tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường.

Ngoài việc thường xuyên mở các đợt tuyên truyền ở các thôn, làng, kết hợp với vận động tập trung và vận động cá biệt, thời gian qua, Công an huyện Chư Sê đã bố trí 15 điểm tiếp nhận, thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại trụ sở làm việc của Công an các xã, thị trấn để người dân thuận tiện trong việc giao nộp. Nhờ vậy đã góp phần giúp người dân trên địa bàn, nhất là đồng bào DTTS biết được mức độ nguy hiểm và hình thức xử lý đối với hành vi tàng trữ, chế tạo, mua bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép.

Anh Rma H’Rin – Làng Ngo Se Glan, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê cho biết: “Hồi xưa hay cầm cái súng độ này đi bắn chim, thú, bắn tự nhiên. Nay người đông, cầm mấy thứ đó nguy hiểm, gây chết người, Đảng, Nhà nước đã cấm nên mình nộp lại cho cán bộ, Công an”.

Ông Rah Lan Thoa – Bí thư Đảng ủy xã Dun, huyện Chư Sê cũng nói: “ Huy động mặt trận, ban, ngành, đoàn thể của xã xuống thôn, làng, họp chi hội, chi đoàn hàng tháng tuyên truyền bà con không sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tự chế trái phép như súng cồn tự chế. Năm 2019, người dân giao nộp 45 khẩu súng tự chế các loại, 6 tháng đầu năm 2020 có nhiều người dân đến giao nộp tại Công an xã, qua đó hạn chế việc người dân khi xưa hay mang vũ khí tự chế đi nương đi rẫy như một thói quen thì bây giờ người dân đã tuân thủ và hạn chế sử dụng công cụ, súng tự chế”.

Thực hiện đợt cao điểm vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh, Công an huyện Chư Sê đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm. Đặc biệt là chủ động nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng để có biện pháp xử lý hợp lý. Hơn 6 tháng qua, Công an huyện đã thu hồi và vận động người dân giao nộp được hơn 100 khẩu súng các loại. Trong đó có 99 khẩu súng hơi cồn tự chế; 07 súng kíp; 02 súng hơi tự chế; 02 ống ngắm; 01 bình hơi (nghi là linh kiện nắp ráp súng tự chế); 4 quả mìn… Bên cạnh đó qua công tác tuần tra, Công an huyện cũng đã thu giữ nhiều mã tấu, tuýp sắt, dao, kiếm các loại mà các đối tượng, nhất là thanh thiếu niên thường sử dụng để đánh nhau, gây thương tích, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Trung tá Nguyễn Phi Long – Trưởng Công an thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê cho biết: “Chúng tôi đã vận động, tuyên truyền người dân, phát tờ rơi, tổ chức các buổi tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân. Qua công tác tuần tra buổi tối thì chúng tôi phát hiện nhiều nhóm đối tượng mang theo hung khí nguy hiểm như: súng hơi, giáo mác, mã tấu.. là hung khí giải quyết mâu thuẫn cá nhân, băng nhóm tội phạm trên địa bàn.

Thiếu tá Đào Hà Quân – Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH, Công an huyện Chư Sê cũng nêu: “Đối với nhóm người đồng bào DTTS sử dụng súng cồn tự chế để săn bắn thì chúng tôi vận động các thôn, làng, già làng, tổ dân phố để vận động. Thời gian vừa qua đã hạn chế được tình trạng sử dụng súng này để săn bắn. Kết quả, thực hiện cuối đợt cao điểm thu hồi này trên địa bàn huyện Chư Sê không có vụ án, vụ việc nào sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để đối tượng sử dụng để gây án”.

Là địa bàn thời chiến nên lượng bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn huyện Chư Sê còn khá nhiều. Chính vì vậy, song song với công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thời gian qua, Công an huyện Chư Sê cũng đã kịp thời phối hợp các tổ chức, người dân và ngành chức năng xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến bom, mìn do người dân phát hiện trong quá trình sản xuất; qua đó hạn chế tối đa tình trạng rà phá, mua bán bom mìn để lấy thuốc nổ… , đồng thời cho các cơ sở thu mua phế liệu, hàn tiện, lò rèn, người dân… trên địa bàn ký cam kết không tàng trữ, mua bán, chế tác các loại vỏ đạn, không sử dụng thuốc nổ để khai thác đất đá hay đánh bắt cá… Nhờ vậy đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất./.

Thiên Thanh, Duy Linh

Lượt xem: