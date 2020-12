Huy động tối đa lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Tết Dương lịch 2021

Ngày mai, cả nước sẽ bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2021 kéo dài trong 3 ngày. Để đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa và giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra; Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp với quyết tâm phục vụ tốt nhất cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết, đi lại an toàn.

Theo nhận định, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2021, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ tăng cao để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từ đó phòng ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn giao thông có thể xảy ra, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thành lập nhiều tổ công tác, triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tuần tra khép kín địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; nhất là hành vi xe nhồi nhét, chèn ép hành khách.

Đại tá Rah Lan Lâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trao đổi: “Kiểm tra chặt chẽ, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện giao thông của các nơi lưu hành trên Quốc lộ 14, 19 và các quốc lộ khác, không để các chủ xe nhồi nhét khách. Đặc biệt là kiểm tra an toàn của các phương tiện để chủ động, giảm bớt các hoạt động vi phạm của các lái xe, nhất là xử lý chặt việc lái xe lợi dụng hút hít để vận hành xe, đảm bảo tuyệt đối an toàn”.

Để kiềm chế tai nạn giao thông, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lực lượng chức năng Công an tỉnh Gia Lai triển khai trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2021 đó là xử lý nghiêm hành vi vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100 của Chính phủ. Theo đó, Công an tỉnh Gia Lai sẽ huy động 100% lực lượng, thành lập các chốt kiểm tra lưu động, tập trung vào các tuyến đường trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn giao thông để xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Đại úy Trần Mạnh Hùng – Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Tiếp tục thực hiện chuyên đề kiểm tra về nồng độ cồn. Không chỉ địa bàn thành phố Pleiku mà chúng tôi sẽ tiến hành mở rộng thêm và thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn tại các địa phương và phối hợp với Đội CSGT cấp huyện tiến hành kiểm tra đồng bộ, tổng kiểm tra kiểm soát tất cả các loại phương tiện”.

Xử lý nghiêm hành vi vi phạm được xem là việc làm cần thiết, từ đó góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, giúp người dân đón một năm mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc./.

Đoàn Bình – Thanh Sáng – Xuân Huy

