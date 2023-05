Huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác tổ chức để Kỳ thi tốt nghiệp THPT 20203 đạt kết quả tốt nhất

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vừa ký ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo với các nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức điều hành Kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; Công tác in sao đề thi, vận chuyển, bàn giao đề; Công tác thông tin, tuyên truyền; Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chăm sóc sức khỏe cho thí sinh tham dự kỳ thi.

Để Kỳ thi diễn ra đúng kế hoạch, đúng Quy chế, Ban Chỉ đạo đề nghị cả hệ thống chính trị các địa phương cùng tham gia công tác tổ chức; yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia thực hiện nhiệm vụ Kỳ thi với tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật cao. Trong đó, chỉ đạo lực lượng Công an chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Kỳ thi; kịp thời chỉ đạo, xử lý các trường hợp liên quan đến vấn đề an ninh, trật tự tại các Điểm thi; Sở y tế chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu chữa trị, chăm sóc y tế; xây dựng phương án hỗ trợ bảo đảm an toàn thực phẩm và đề phòng, ngăn ngừa các loại dịch bệnh; Chỉ đạo Sở TT&TT định hướng các cơ quan truyền thông của tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và những nội dung liên quan đến Kỳ thi để học sinh, cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu và thực hiện đúng các quy định của Kỳ thi.

Ban Chỉ đạo cũng Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp phối hợp với các ngành, lực lượng, chính quyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tuyên truyền về yêu cầu tính chất, mục đích của Kỳ thi, nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội, góp phần tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng Quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 30 tháng 6. Tại Kỳ thi này, tỉnh Gia Lai có 15.204 thí sinh đăng ký dự thi. Sở GD & ĐT đã bố trí 41 điểm thi chính thức và 17 điểm thi dự phòng tại 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với 640 phòng thi. Ngoài ra, sở cũng đã bố trí có 2.374 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ trong các Ban Hội đồng thi./.

