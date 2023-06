Hướng đến phát triển giao thông không khói

Giao thông không khói là hình thức sử dụng các phương tiện di chuyển hạn chế thải khí CO2 và các loại khí thải độc hại khác ra môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe con người. Phát triển giao thông không khói là một trong những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Trong thời gian qua, thành phố Pleiku đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của người dân đặc là thanh niên, học sinh trong việc tham gia giao thông an toàn, bền vững, hạn chế ô nhiễm môi trường. Với tư cách là đại sứ cho an toàn giao thông và giao thông bền vững, các em học sinh chính là người chuyển tải những thông điệp chính về di chuyển an toàn cho các bạn học của mình.

Đây là “Những tấm ảnh biết nói”, do các em học sinh chụp tại các cổng trường mất an toàn về cơ sở hạ tầng giao thông… Cùng với hình ảnh chân thực là những lời bình xúc tích đã phản ánh được những tồn tại, bất cập về an toàn giao thông (ATGT) khu vực trường học. Thông qua các tác phẩm, các em học sinh của 19 trường THCS trên địa bàn TP. Pleiku đã mạnh dạn, tự tin chia sẻ ước muốn và nhu cầu về đường phố an toàn.

Em Võ Văn Thiện – Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Pleiku chia sẻ: “Cuộc thi giúp cho học sịnh tự tư duy tự chụp những tấm ảnh trước cổng trường, hoặc những vỉa hè cản trở học sinh đến trường. Khi tham gia giao thông không khói giúp cho em được rèn luyện sức khoẻ khi đến trường.”

Bên cạnh Cuộc thi “Những tấm ảnh biết nói”, thời gian qua thành phố Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh. Tại chương trình lắng nghe ý kiến của thanh- thiếu niên về giao thông không khói cho hành tinh xanh thuộc Dự án “Giảm tốc độ-Trường học an toàn” giai đoạn 2 mở rộng do Ban ATGT tỉnh và Quỹ Phòng- chống thương vong châu Á tổ chức vừa qua, những đại sứ nhỏ về ATGT đã thay mặt cho hàng ngàn học sinh trên địa bàn thành phố Pleiku nói lên những lo lắng đang gặp phải khi tham gia giao thông, bày tỏ những mong muốn về môi trường giao thông an toàn đối với trẻ em, đồng thời, thể hiện nhận thức, cam kết và trách nhiệm của các bạn trẻ trong việc chung tay cùng cộng đồng xây dựng văn hóa giao thông an toàn, ngăn chặn TNGT, bảo vệ cuộc sống của chính mình và những người xung quanh. Mỗi học sinh là một tuyên truyền viên cho người thân và những người xung quanh về quy tắc lái xe an toàn, góp phần tạo môi trường giao thông an toàn, văn minh cho chính các em, cho gia đình và cả xã hội.

Em Bùi Phạm Trúc Quyên – Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Pleiku bày tỏ: “Bản thân của em cùng các bạn có thể đóng góp cho môi trường bằng cách đi bộ, xe đạp, xe điện, xe bus để hạn chế khói thải ra. Từ những việc như vậy sẽ giúp hành tinh của mình xanh, sạch đẹp hơn và hạn chế thải khói ra môi trường để môi trường xanh, sạch, đẹp hơn.”

Để nâng cao ý thức cho hoc sinh về tham gia giao thông bền vững, từ đầu năm 2023, Quỹ AIP đã tổ chức các buổi đào tạo về kỹ năng đi xe đạp an toàn đồng thời tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn trang bị kiến thức về giao thông không khói, giao thông an toàn cho trên 18 ngàn học sinh trên địa bàn thành phố Pleiku. Kết quả đánh giá cho thấy học sinh thành phố Pleiku thể hiện thái độ tích cực đối với việc đi xe đạp tăng từ 24% lên 65% sau khi tham gia các hoạt động do dự án tổ chức. Số học sinh có kiến thức tốt về đi xe đạp an toàn tăng từ dưới 72% lên hơn 84%. Đây chính là những hoạt động thiết thực, làm cơ sở đánh giá, cải thiện an toàn giao thông đường bộ và thúc đẩy giao thông bền vững tại khu vực trường học.

Ông Võ Ngọc Quảng – Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh thông tin: “Giao thông không khói cho hành tinh xanh, đây là một trong những nội dung nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh nói lên tiếng nói của mình, những vấn đề các em phải đối mặt khi đến trường. Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của các em học sinh, các ngành chức năng tiếp thu và khảo sát để đưa ra các giải pháp nâng cao điều kiện về giao thông không khói, đam rbaor thiết thực, hiệu quả.”

Phát triển giao thông không khói hướng đến bảo vệ môi trường là một định hướng lâu dài, đòi hỏi nhiều giải pháp đồng bộ để thay đổi nhận thức và hành vi của người dân. Những hoạt động này thể hiện sự quyết tâm của chính quyền địa phương, sự chung tay của cộng đồng và đặc biệt là sự hưởng ứng của thế hệ trẻ nhằm phát triển nền giao thông bền vững và không phát thải, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về địa phương.

Nhâm Dung – Thanh Sáng

