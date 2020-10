Hợp tác xã Đoàn kết huyện Kbang khởi hành xuất chuyến hàng đầu tiên đi chuỗi siêu thị Big C miền Trung

Hợp tác xã Đoàn kết – Xã Đông, huyện Kbang vừa tổ chức Lễ khởi hành xuất chuyến hàng đầu tiên đi chuỗi siêu thị Big C miền Trung, ở Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quy Nhơn.

Đơn hàng đầu tiên được xuất đi với số lượng hơn 1,1 tấn, gồm 5 loại sản phẩm: đậu cove, dưa leo, cà chua, khổ qua, cà ngọt. Theo thỏa thuận giữa hợp tác xã và hệ thống Siêu thị Big C miền Trung thì mỗi đơn hàng giai đoạn đầu sẽ có từ 1 đến 1,5 tấn/chuyến, mỗi tuần xuất 3 chuyến cung cấp cho 4 siêu thị trên. Chuyến hàng đầu tiên đã được bên nhận đánh giá đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, mẫu mã đẹp. Đây là tín hiệu vui cho thành viên hợp tác xã và bà con nông dân trong chuỗi liên kết sản xuất trên địa bàn. Hợp tác xã Đoàn kết là đầu mối liên kết giữa các hộ sản xuất rau quả an toàn và các HTX trên toàn địa bàn huyện để cung cấp nguồn sản phẩm rau quả sạch cho 4 Siêu thị Big C miền Trung. Hoạt động của hợp tác xã này góp phần giải quyết đầu ra cho các loại rau quả sạch, khẳng định hiệu quả kinh tế mang lại khi người dân tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị./.

Hồng Hạnh (Huyện Kbang)

