Sáng nay (24/1), tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Họp báo phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 bằng hình thức trực tuyến tới 63 tỉnh, thành trên cả nước. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng- Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị điểm cầu tỉnh Gia Lai tại Trường Chính trị tỉnh có PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Huỳnh Thế Mạnh- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Gia Lai; đồng chí Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Theo đó, các tác phẩm dự thi ở dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 02 tác phẩm tham gia dự thi gồm: 01 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 01 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Các tác phẩm thể loại âm thanh, hình ảnh, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm dự thi: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 01 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 01 tác phẩm dưới dạng video clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm file âm thanh/hình ảnh và bản in kịch bản văn học (định dạng Microsoft Word). Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được đăng tải/công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp theo quy định. Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi cho đến hết ngày 15/07/2024 (tính theo dấu bưu điện). Lễ công bố và trao giải cuộc thi được tổ chức vào tháng 10/2024.

Phát biểu hưởng ứng Cuộc thi, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Gia Lai Huỳnh Thế Mạnh nhấn mạnh: Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin tuyên truyền trong tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cuộc thi, nhằm vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trong tỉnh hưởng ứng, tích cực tham gia; động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để mọi người tham gia dự thi nhằm thực hiện cuộc thi bảo đảm sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả./.

Nhâm Dung – Viễn Khánh

