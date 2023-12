Chiều nay (28/12), Cục Thống kê tỉnh Gia Lai tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế-xã hội tỉnh Gia Lai năm 2023.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2023, tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh Gia Lai ước tính tăng 3,02% so với cùng kỳ năm 2022; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 1,69%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 17,57%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 680 triệu USD (tăng 3,03%); kim ngạch nhập khẩu ước đạt 110 triệu USD (giảm 21,43%); tổng thu ngân sách ước đạt 5.533 tỷ đồng (đạt 101,9% so với dự toán Trung ương giao, đạt 93,6% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 2,6% so với năm 2022); tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh ước đến cuối tháng 12/2023 đạt 58.400 tỷ đồng (tăng 8% so với cuối năm 2022); tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt hơn 39.883 tỷ đồng (đạt 94,95% so với kế hoạch và tăng 3,77% so với năm 2022); chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm tăng 3,19% so với cùng kỳ năm 2022… Việc công bố số liệu thống kê của tỉnh sẽ góp phần giúp các ngành, đơn vị, địa phương nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin thống kê để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh./.

Mỹ Tiến – Ksor Tuối

