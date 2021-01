Họp Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 250 năm Cuộc khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn, 232 năm chiến thắng Ngọc hồi – Đống Đa và đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia “Di tích khảo cổ Rộc Tưng – Gò đá”

Sáng 22/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch – Trưởng Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 250 năm Cuộc khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771 – 2021), 232 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789 – 2021) và đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia “Di tích khảo cổ Rộc Tưng – Gò Đá” đã chủ trì cuộc họp với các thành viên để thống nhất nội dung liên quan tổ chức các hoạt động.

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 250 năm Cuộc khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771 – 2021), 232 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789 – 2021) và đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia “Di tích khảo cổ Rộc Tưng – Gò Đá” sẽ được tổ chức vào các ngày 15, 16 và 17/2, nhằm ngày Mùng 4, 5 và 6 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại Cụm di tích An Khê Trường, thuộc Quần thể di tích lịch sử – văn hoá Tây Sơn Thượng đạo. Lễ kỷ niệm bao gồm 2 phần: phần lễ và phần hội với các hoạt động: dâng hoa, dâng hương, lễ kỷ niệm, hội cầu huê, phiên chợ Kinh – Thượng, hội cồng chiêng, hát cầu huê – hát tuồng, trưng bày tranh, ảnh, sinh vật cảnh, thi đấu võ thuật cổ truyền mở rộng. Theo báo cáo của các thành viên Ban tổ chức, hiện nay mọi công tác chuẩn bị cho buổi lễ đang được khẩn trương hoàn thành. Đối với kịch bản buổi lễ đang được Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng; công tác tuyên truyền cũng đã được các cơ quan, báo chí truyền thông của tỉnh đẩy mạnh. Thị xã An Khê cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ trùng tu, tôn tạo lại Khu di tích Tây Sơn thượng đạo và các địa điểm tổ chức lễ.

Qua nghe ý kiến của các thành viên, phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch – Trưởng Ban tổ chức Lễ kỷ niệm, nhấn mạnh: Đây là sự kiện lớn và riêng có của tỉnh, có ý nghĩa lịch sử, văn hoá song thời gian chuẩn bị tổ chức không còn nhiều và còn tổ chức trong dịp Tết do đó, đề nghị các cơ quan thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện đảm bảo hoàn thành trước ngày 8/2 nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý để tổng duyệt chương trình. Trong đó, cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng để nhiều người biết, thu hút du khách đến tham gia. Qua đó, đẩy mạnh quảng bá những nét đặc sắc về văn hoá, lịch sử của khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn, Sơ kỳ đá cũ và quảng bá về hình ảnh, con người Gia Lai; đồng thời, liên kết được với các tỉnh lân cận để đẩy mạnh phát triển du lịch ở địa phương. Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị các ngành phối hợp tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp báo về sự kiện quan trọng này; nhanh chóng lập dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo các điều kiện về công tác phòng, chống dịch Covid-19, an toàn vệ sinh thực phẩm, cơ sở lưu trú và đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong quá trình diễn ra Lễ kỷ niệm./.

Đức Hải, Thanh Sáng

