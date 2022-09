Họp Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ IX

Sáng nay (14/9), đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022 đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị có liên quan để rà soát lại những nội dung trước khi tổ chức khai mạc Đại hội.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch (VH – TT – DL), đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai đã cơ bản hoàn tất và diễn ra theo đúng kế hoạch vào chiều ngày 18/9/2022. Ban Tổ chức Đại hội đã tham mưu xây dựng kịch bản chi tiết buổi Lễ Khai mạc, Bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022, kịch bản đồng diễn và đã được Trưởng Ban Chỉ đạo thông qua.

Tính đến ngày 11/9, Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022 đã tổ chức thành công 10 môn trong tổng số 19 môn thi đấu. Đoàn VĐV thành phố Pleiku đang tạm dẫn đầu Bảng tổng sắp huy chương với 47 HCV, 24 HCB và 19 HCĐ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022 Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện thể thao được tổ chức định kỳ 4 năm một lần này, đồng thời, đề nghị Sở VH – TT – DL tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu góp ý của các đơn vị để hoàn thiện kịch bản chi tiết tại Lễ khai mạc Đại hội; các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo thực hiện tốt công tác an toàn phòng chống dịch, an ninh trật tự, an toàn giao thông; công tác triệu tập lực lượng tham gia dự khán Lễ khai mạc. Công tác thông tin tuyên truyền phải được thực hiện nhanh nhất, tốt nhất tại sự kiện Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ IX, nhằm góp phần quảng bá hình ảnh của Gia Lai thông qua sự kiện thể thao quan trọng này./.

Quốc Linh, Duy Linh



