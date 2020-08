Họp bàn các giải pháp phòng trừ bệnh khảm lá vi rút hại cây mì

Bệnh khảm lá vi rút gây hại ở cây mì xuất hiện trên địa bàn tỉnh từ tháng 9 năm 2018, ban đầu ở quy mô diện tích nhỏ, tuy nhiên đến nay sau 2 năm bệnh này đã lan rộng ở hầu hết các địa phương, diện tích nhiễm bệnh ngày càng tăng cao.Nhằm phòng trừ hiệu quả loại sâu bệnh này, sáng (28/8), Sở Nông nghiệp &PTNT đã chủ trì cuộc họp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Phòng nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để bàn các giải pháp phòng trừ.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, tổng diện tích mì nhiễm bệnh khảm lá vi rút từ đầu năm đến nay là 1.249 ha, nhiều nhất là các huyện Ia Pa 510 ha; An Khê 280 ha, Ayun Pa 160 ha, Kbang 166 ha và rải rải ở các địa phương còn lại. Mặc dù thời gian qua ngành nông nghiệp tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp phòng trừ, tuy nhiên diện tích mì nhiễm bệnh khảm lá vi rút vẫn không ngừng tăng nhanh, so với năm 2018 là thời điểm bệnh khảm lá vi rút trên cây mì xuất hiện thì đến nay diện tích bị nhiễm bệnh tăng gần gấp 10 lần. Phân tích nguyên nhân vì sao diện tích mì bị khảm lá vi rút không giảm, tại cuộc họp một số ý kiến cho rằng là do thói quen của người dân vẫn trồng lại những giống mì cũ đã bị nhiễm bệnh, chưa tuân thủ khuyến cáo của cơ quan chuyên môn về biện pháp xử lý những diện tích mì bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên lý giải cho những nguyên nhân nêu trên, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT cho rằng trách nhiệm chính thuộc về các địa phương và đề nghị các địa phương cần phải nghiêm túc vào cuộc quyết liệt hơn nữa để hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp phòng trừ mà ngành đã xây dựng.

Hồng Uyên, Xuân Huy

Lượt xem: 4