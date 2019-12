Hơn 87,2 tỷ đồng thực hiện 08 dự án, phương án bố trí sắp xếp ổn định dân cư ở Gia Lai

Thực hiện chính sách về di dân tự do và bố trí sắp xếp ổn định dân cư, từ năm 2014 đến năm 2019, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thực hiện 05 dự án và 03 phương án bố trí dân cư với tổng kinh phí thực hiện hơn 87,2 tỷ đồng.

Qua đó ổn định cho 1.416 hộ, trong đó có 1.032 hộ DTTS. Việc thực hiện các dự án bố trí dân cư, đặc biệt là dự án bố trí dân cư vùng thiên tai cấp bách và ổn định dân di cư tự do đã góp phần ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh; hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai, lũ lụt ảnh hưởng đến người dân. Đời sống người dân từ đó cũng được nâng lên bằng và tốt hơn nơi ở cũ. Theo thống kê của ngành chức năng, từ năm 2014 đến nay đã có 840 hộ với 2.626 khẩu dân di cư tự do đến địa bàn tỉnh Gia Lai; tập trung ở một số huyện như Mang Yang, Chư Pưh, Phú Thiện, Đak Đoa, Kông Chro… trong đó đồng bào DTTS là 455 hộ với 1.551 khẩu./.

Mỹ Tiến, R’Piên

