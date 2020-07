Hơn 22,3 tỷ đồng giải quyết chính sách tinh giản biên chế đợt 6 tháng cuối năm 2020 cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 310 ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh.

Theo đó, danh sách cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Gia Lai thuộc đối tượng tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2020 là 151 người. Trong đó, dôi dư hoặc thôi giữ chức vụ do sắp xếp bộ máy và cơ cấu lại vị trí việc làm là 21 người; tinh giản do chưa đạt chuẩn hoặc không phù hợp về chuyên môn, nghiệp vụ là 22 người; và tinh giản do không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hạn chế về năng lực là 98 người. UBND tỉnh cũng yêu cầu đối với các trường hợp giải quyết tinh giản biên chế cho đối tượng dự kiến dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì các sở và các huyện không được phép sử dụng lại số biên chế dôi dư này; đồng thời yêu cầu Sở Nội vụ kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng biên chế dôi dư./.

Mỹ Tiến, R’Piên

