Hội thảo trực tuyến Luận cứ khoa học và thực tiễn để xây dựng dự án “Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ”

Sáng nay (11-3), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo Luận cứ khoa học và thực tiễn để xây dựng dự án: “Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ” theo hình thức trực tuyến với công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Dự Hội thảo tại điểm cầu truyền hình Công an tỉnh Gia Lai có đồng chí Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của quần chúng nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở; nhận diện, làm rõ thực tiễn việc vận động, phát huy vai trò của quần chúng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở thời gian qua; đề xuất định hướng, giải pháp phát huy vai trò của quần chúng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các tham luận làm rõ vai trò, tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở; góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay. Các đại biểu cũng đề xuất nên xem xét quy định về trình độ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, các tham luận tại Hội thảo đã phân tích những ưu điểm khi tách Luật Giao thông đường bộ năm 2008 thành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ. Việc xây dựng dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng thói quen, ý thức tự giác và hình thành văn hóa giao thông hiện đại, đề cao bảo vệ tính mạng con người. Từ những vấn đề thực tiễn đặt ra, các đại biểu nhấn mạnh, việc hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, là sự cụ thể hóa Hiến pháp để giải quyết những vấn đề thực tiễn về trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình hiện nay và những năm tiếp theo.

Sau hội thảo, Công an tỉnh Gia Lai sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ Công an tổng hợp, bổ sung luận cứ trong xây dựng báo cáo trình Chính phủ, Quốc hội xem xét, thông qua 2 dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ./.

Đoàn Binh – CTV Lê Ánh (Công an tỉnh)

