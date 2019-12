Hội thảo khoa học và công bố nhãn hiệu chứng nhận rau An Khê – Gia Lai

Chiều 26/12, Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai phối hợp với UBND thị xã An Khê tổ chức Hội thảo khoa học “Quản lý, phát triển nhãn hiệu chứng nhận rau An Khê – Gia Lai” và công bố nhãn hiệu chứng nhận rau An Khê – Gia Lai. Đến dự có các đồng chí: Kpă Thuyên – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội thảo đánh giá thị xã An Khê là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nghề trồng rau. Các sản phẩm rau quả của địa phương đã từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Từ nhiều năm qua, thị xã đã hình thành các vùng trồng rau tập trung tại phường An Bình, An Phú và xã Thành An. Hiện nay, thị xã có khoảng 2.200 ha đất trồng rau với sản lượng rau hàng năm đạt trên 48.000 tấn. Trong đó, có khoảng 22 ha với 31 loại rau được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Nông dân trồng rau có nguồn thu nhập khá ổn định; thị trường tiêu thụ rau không chỉ ở trong tỉnh mà còn mở rộng ra các tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Bình Định, Thừa Thiên-Huế, Nghệ An…

Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu “Rau An Khê – Gia Lai” là cơ hội để thị xã hình thành những vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn; đồng thời ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong khâu sản xuất, sơ chế và bảo quản nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu của thị trường.

