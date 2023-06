Hội thảo đầu bờ giới thiệu kết quả mô hình thử nghiệm “Chế phẩm sinh học xử lý mùi hôi trong chăn nuôi”

Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT TP. Hồ Chí Minh vừa phối hợp với UBND xã Tân An, huyện Đak Pơ tổ chức Hội thảo đầu bờ giới thiệu kết quả mô hình thử nghiệm “Chế phẩm sinh học xử lý mùi hôi trong chăn nuôi”. Theo đó, mô hình thử nghiệm “Chế phẩm sinh học xử lý mùi hôi trong chăn nuôi” được triển khai cho hộ bà Đào Thị Bửu, ở thôn Tân Định, xã Tân An từ tháng 7/2022. Tham gia mô hình, hộ bà Bửu được cấp 25 lít chế phẩm sinh học để xử lý mùi hôi trong chăn nuôi, do Trung tâm Công nghệ sinh học nghiên cứu.

CTV Tuyết Mai – Văn Dũng

