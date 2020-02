Hội phụ nữ Công an tỉnh triển khai công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020

Hội phụ nữ Công an tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020, phát động đợt thi đua đặc biệt “90 năm hành động vì sự bình yên và hạnh phúc cho phụ nữ và trẻ em Gia Lai”.

Năm 2019, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ Công an nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo Vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững”; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm đang” gắn với các cuộc vận động như: “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và duy trì các mô hình, công trình, phần việc của phụ nữ như: Câu lạc bộ phụ nữ nhân ái; câu lạc bộ hỗ trợ tư vấn pháp luật; ngày thứ 7 tình nguyện hướng về cơ sở chung sức cộng đồng…Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020, Hội phụ nữ Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác chuyên môn gắn với đa dạng hóa hình thức hoạt động, duy trì, nhân rộng các mô hình; tạo sức lan tỏa đến các tổ chức cơ sở hội. Nhân dịp này, 4 cá nhân vinh dự được nhận kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam”./.

Nông Hòa – Lê Ánh (CTV Công an tỉnh)

Lượt xem: