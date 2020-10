Hội Nông dân huyện Chư Păh mở rộng mô hình phát triển nông sản sạch.

Phát triển nông sản sạch là xu hướng mà thời gian gần đây Hội nông dân huyện Chư Păh rất quan tâm mở rộng nhiều mô hình và bước đầu đã đem lại hiệu quả.

Để thực hiện mô hình phát triển nông sản sạch, Hội Nông dân huyện Chư Păh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn ký cam kết an toàn thực phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất nông sản sạch. Đến nay đã có 200 hội viên nông dân tham gia các tổ hội nghề nghiệp, tổ liên kết sản xuất chuyên trồng trọt, chăn nuôi các loại cây trồng, vật nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Việc tập trung sản xuất nông sản sạch bước đầu đã đem lại hiệu quả và là hướng đi mới giúp việc sản xuất của nông dân bền vững hơn và đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng./.

Ngọc Ánh, Piên

