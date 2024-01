Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giấy chứng nhận tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2023

Chiều nay (22/01), Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giấy chứng nhận tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2023 cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm được Hội đồng xét duyệt lựa chọn.

Theo báo cáo của Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai, trong 58 đề tài, tác phẩm đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao năm 2023 (trong đó: Báo in, báo điện tử 26 tác phẩm; phát thanh 12 tác phẩm; truyền hình 20 tác phẩm); Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu đã chọn 30 đề tài, tác phẩm để hỗ trợ. Theo đánh giá của Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu; các tác phẩm báo chí tham gia tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2023 đã phản ánh khá toàn diện bức tranh kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; nhất là những sự kiện, vấn đề được dư luận quan tâm. Trong đó, nổi bật là những đề tài về ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và các bài viết, tác phẩm báo chí phục vụ phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, về đề tài xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương; đề tài về miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS; gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, giữ gìn an ninh, chính trị ở địa phương… Thông qua Chương trình hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao giúp tạo sân chơi bổ ích để hội viên, phóng viên, nhà báo trong tỉnh tiếp tục phấn đấu, không ngừng học hỏi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại buổi tổng kết, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai đã trao Giấy chứng nhận cho các tác giả, nhóm tác giả của 30 tác phẩm được xét chọn ở các thể loại Báo in, Báo điện tử, Phát thanh và Truyền hình. Trong đó có 04 giải A, 11 giải B và 15 giải C.

Phát biểu tại buổi tổng kết và trao giấy chứng nhận, Nhà báo Huỳnh Kiên – Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh mong muốn trong năm 2024 và những năm tiếp theo, các tác giả tiếp tục tích cực tham gia và có sự đầu tư nhiều hơn nữa cho các tác phẩm báo chí với nhiều đề tài mới, đặc biệt là những tác phẩm dài kỳ để cho ra đời những tác phẩm báo chí hay; góp phần vào sự phát triển của báo chí Gia Lai./.

Mỹ Tiến – Ksor Tuối

