Sáng nay (ngày 10.10), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu truyền hình tỉnh Gia Lai có đồng chí Đoàn Hữu Dũng – Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh.

9 tháng năm 2023, toàn quốc xảy ra 8.335 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.765 người, bị thương 5.802 người. So với cùng kỳ năm 2022, tai nạn giao thông giảm 90 vụ, giảm 60 người chết, tăng 216 người bị thương. Dù kéo giảm số vụ và số người chết do tai nạn giao thông; tuy nhiên 9 tháng qua, cả nước ghi nhận 22 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp khi đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo đồng chí Nguyễn Văn Thắng: Dù kéo giảm số vụ, số người chết do tai nạn giao thông trong 9 tháng của năm 2023, song chưa thực sự an toàn, bền vững; một số địa phương còn buông lỏng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chưa thực sự quyết liệt. Để kéo giảm tai nạn giao thông những tháng còn lại của năm 2023, tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng đề nghị các đại biểu chỉ rõ các tồn tại, hạn chế; đồng thời đề ra các giải pháp quyết liệt nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đoàn Bình – Ksor Tuối

