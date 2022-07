Chiều nay ( 15.7), tại Thủ đô Hà Nội, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phạm Bình Minh – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh.

6 tháng đầu năm 2022 (tính từ ngày 15/12/2021 đến 14/6/2022), toàn quốc xảy ra 5.703 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.314 người, bị thương 3.690 người. So với cùng kỳ năm 2021, tai nạn giao thông giảm 663 vụ, tăng 79 người người chết và giảm 793 người bị thương. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm nhằm kiềm chế, kéo giảm cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông trong những tháng còn lại của năm 2022.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Phạm Bình Minh đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đôn đốc triển khai thực hiện Năm an toàn giao thông 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ động nắm bắt tình hình trật tự an toàn giao thông để tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ hè, mùa mưa bão và ứng phó trước những đột biến về trật tự an toàn giao thông. Phối hợp với các cơ quan thành viên xây dựng dự thảo Công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đợt nghỉ Lễ 2/9 và triển khai thực hiện Kế hoạch tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường vào tháng 9/2022. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022”; phong trào xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn” năm 2022, trao giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cũng đề nghị cả hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến tận cơ sở; tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; đặc biệt là nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, quá khổ quá tải…/.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

