 Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng 22/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Trần Ngọc Nhung – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong năm 2022, đại dịch Covid – 19 chưa được khống chế hoàn toàn, vì vậy đã tác động sâu sắc đến kinh tế – xã hội trên quy mô toàn cầu. Tuy nhiên, bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngành VHTT&DL đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong năm 2022. Trong đó tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 3,5 triệu lượt; khách du lịch nội địa ước đạt trên 101 triệu lượt; tổng thu ngân sách từ du lịch ước đạt 495 nghìn tỷ đồng. Trong năm 2022, Bộ VHTT&DL đã thực hiện ký kết Chương trình phối hợp phát triển du lịch nông thôn với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phối hợp tổ chức sự kiện “Liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam năm 2022”; tổ chức “Hội nghị gặp gỡ địa phương và doanh nghiệp nhằm phục hồi và phát triển du lịch”.

Đối với tỉnh Gia Lai, lĩnh vực du lịch dần khôi phục với mức tăng trưởng khá cao sau 02 năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến địa phương trong năm ước đạt 960.000 lượt, tăng 2,9 lần so với năm 2021, tổng thu du lịch ước đạt 620 tỷ đồng, tăng 3,1 lần so với năm 2021. Để tạo điều kiện cho du lịch phát triển, Gia Lai đã xây dựng các kế hoạch trung hạn, ngắn hạn phù hợp; xây dựng quy chế hoạt động của khu phố kinh doanh dịch vụ du lịch, quy chế phối hợp giữa ngành công an với ngành du lịch trong công tác bảo vệ an ninh an toàn cho du khách, tạo mọi điều kiện cho hoạt động du lịch phát triển để xứng tầm với tiềm năng của địa phương.

