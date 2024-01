Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác bảo đảm TTATGT năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng nay (09/01), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Trần Lưu Quang – Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia dự và chủ trì Hội nghị điểm cầu chính tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh.

Theo Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự vào cuộc tích cực của các Bộ, ngành, địa phương, tình hình TTATGT trong năm 2023 cơ bản được bảo đảm. Tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022 về số vụ và số người chết. Cụ thể: Giảm 1.285 vụ (giảm 5,5%), giảm 1.922 người chết (giảm 14,18%). Đặc biệt, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2023 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, lực lượng Công an trên toàn quốc đã ra quân thực hiện việc kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các địa phương với tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm; qua đó đã xử lý trên 770 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 23,04% tổng số vi phạm), qua đó góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn, đặc biệt là trong các dịp cao điểm nghỉ Lễ, Tết. Thông qua các đợt kiểm tra chuyên đề được Bộ Công an chỉ đạo CSGT, Công an các đơn vị, địa phương triển khai đã tiến hành xử lý gần 3,5 triệu trường hợp vi phạm ATGT, phạt tiền trên 6 nghìn 500 tỷ đồng, tước hơn 664 nghìn giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ gần trên 1 triệu phương tiện các loại. Bên cạnh đó, số vụ ùn, tắc giao thông trong các dịp cao điểm được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022 sau khi triển khai thu phí không dừng trên phạm vi toàn quốc. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe, vi phạm về cơi nới thành thành xe tại các địa phương đã được xử lý một cách căn bản. Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cơ quan thường trực về ATGT của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Việt Nam là 1 trong số 45/193 quốc gia thành viên có tỷ lệ nạn nhân tử vong do TNGT đường bộ giảm trên 30% trong giai đoạn 2011-2020.

Thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm 2024, Ủy ban ATGT Quốc gia đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để phấn đấu hoàn thành 02 mục tiêu lớn của năm là: Tiếp tục kiềm chế và kéo giảm TNGT cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm và tại các đô thị lớn, đặc biệt là TP. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ rõ nguyên nhân, tồn tại, hạn chế và nêu các giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong năm 2024.

Ngọc Hà – Minh Trung

Lượt xem: