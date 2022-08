“Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững” là chủ đề Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp được tổ chức vào sáng nay (11/8).

Dự Hội nghị, tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Phước Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, các hiệp hội doanh nghiệp và đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã bày tỏ sự thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của cộng đồng doanh nghiệp trong hơn 2 năm căng mình chống chọi với cuộc chiến với đại dịch Covid – 19. Đồng thời cảm ơn và chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp đã luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong những lúc khó khăn, giữ vững bản lĩnh của những doanh nhân trên thương trường luôn biết biến nguy thành cơ, đoàn kết, thống nhất để tìm ra giải pháp khắc phục, từng bước vươn lên, góp phần vào sự phát triển ổn định chung của đất nước. Đến nay, mặc dù dịch bệnh Covid – 19 đã được kiểm soát tốt, song doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức do tác động của những diễn biến mới phát sinh trên thế giới liên quan đến thị trường, tỉ giá, an ninh và một số dịch bệnh mới xuất hiện…Cùng lúc giải quyết những hậu quả tồn đọng kéo dài do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid – 19, đồng thời phải đối phó, thích ứng với những diễn biến mới… Để giải quyết các vấn đề trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu trên tinh thần xây dựng, trao đổi thẳng thắn, Hội nghị cần tập trung đánh giá toàn diện một cách khách quan các nguyên nhân về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển doanh nghiệp, đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển doanh nghiệp đúng hướng, lành mạnh, bền vững…

Trên cơ sở đó, Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, đề xuất từ các Tập đoàn, doanh nghiệp liên quan đến cơ chế, chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh để thích ứng linh hoạt, hiệu quả trong tình hình mới hiện nay.

