UBND thành phố Pleiku vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch công tác quý I/2022 và triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2022.

Trong quý I năm 2022, mặc dù tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động, song với nỗ lực và quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu kép – vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội, thành phố Pleiku cơ bản giữ ổn định và phát triển. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 11.369 tỷ đồng, tăng 5,47% so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thực hiện trên 2.407 tỷ đồng, tăng 2,72% so cùng kỳ. Thu ngân sách thành phố thực hiện gần 109 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản; thu hút, kêu gọi đầu tư được quan tâm chỉ đạo. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được đẩy mạnh và chỉ đạo quyết liệt. Văn hóa – xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững./.

CTV Hải Yến – Bá Bính (TP.Pleiku)

Lượt xem: