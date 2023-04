Sáng nay (18/4), tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trực tuyến khối Công Thương địa phương với 63 điểm cầu của các tỉnh, thành phố nhằm nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước và trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững ngành công thương tại các địa phương. Hội nghị dưới sự chủ trì của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, 3 tháng đầu năm 2023, tác động từ suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, biến động thị trường, điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế lớn và sự gia tăng bảo hộ thương mại của các nước nhập khẩu dẫn tới sản xuất, xuất khẩu gặp nhiều khó khăn; từ đó ảnh hưởng đến sản xuất và xuất khẩu của các nước, trong đó có Việt Nam. Tính chung quý I năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của cả nước giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 79,17 tỷ USD (giảm 11,9% so với cùng kỳ) và kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 75,1 tỷ USD, (giảm 14,7% so với cùng kỳ)…

Ý kiến của các địa phương và bộ, ngành Trung ương tham dự hội nghị cũng đã chỉ ra một số nguyên nhân như: Lạm phát vẫn còn ở mức cao, chính sách tiền tệ vẫn chưa nới lỏng; việc Trung Quốc mở cửa trở lại cũng tạo nhiều áp lực cạnh tranh đối với hàng xuất khẩu cùng chủng loại của Việt Nam; thiếu hỗ trợ, liên kết giữa thị trường nội địa và các ngành sản xuất; các doanh nghiệp còn khó khăn trong việc tiếp cận vốn, lãi suất ngân hàng và chi phí đầu vào vẫn ở mức cao… Trước những khó khăn đó, một số kiến nghị, giải pháp cũng đã được các địa phương đề xuất; trong đó đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đặc biệt là việc mở rộng thị trường xuất khẩu chính ngạch; đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quan tâm, chỉ đạo các ngân hàng thương mại hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tiếp cận, giải ngân gói vốn ưu đãi để đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm; kiến nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chấp thuận cho các dự án năng lượng tái tạo đã hoàn thành được đấu nối, hòa lưới, thử nghiệm thiết bị trong thời gian chờ đàm phán giá mua bán điện…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng để thực hiện đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Công Thương trong thời gian tới; đề nghị các địa phương cần tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chủ trương, chính sách có liên quan về phát triển công nghiệp, thương mại; khẩn trương hoàn thiện các đề án, chiến lược về thương mại-công nghiệp của từng địa phương; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, dự án trên từng địa bàn; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nghiên cứu cơ chế, chính sách để gỡ khó cho doanh nghiệp và thu hút đầu tư; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ và tạo thuận lợi trong thực hiện các dự án bất động sản góp phần thúc đẩy các ngành khác phát triển; quyết liệt triển khai các nhiệm vụ trong đề án xuất khẩu, khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại đã ký; tập trung chấn chỉnh kỷ cương trong chỉ đạo điều hành và khắc phục tâm lý e ngại trong thực thi nhiệm vụ. Liên quan đến hoạt động xuất khẩu, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các địa phương cần quyết liệt trong việc quy hoạch vùng trồng, vùng nuôi đáp ứng yêu cầu của thị trường; tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; hướng đến các thị trường mới, thị trường còn tiềm năng. Tinh thần của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương là luôn chia sẻ với các địa phương và sẽ tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ doanh nghiệp, ngành Công Thương phát triển./.

Mỹ Tiến – Duy Linh

