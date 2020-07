Hội nghị trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với các địa phương đẩy mạnh thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

Thủ tướng và Chính phủ sẽ không sợ mất lòng các bộ và địa phương mà sẽ có hành động mạnh để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Đây là tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương để tìm giải pháp cho vấn đề vốn đã kéo dài trong nhiều năm, diễn ra vào sáng 16/7.

Tổng vốn đầu tư công trong cả nước năm là 470.600 tỷ đồng, lần đầu tiên số vốn này được Thủ tướng giao một lần theo kế hoạch từ tháng 11 năm ngoái thay vì nhiều lần để các bộ, ngành và địa phương chủ động giao chi tiết cho các dự án. Tuy nhiên, sau 6 tháng mới có hơn 159 ngàn tỷ đồng được giao lại cho các dự án, chiếm gần 34%, có tăng so với cùng kỳ nhưng vẫn thấp so với yêu cầu. Trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn do dịch Covid – 19, nếu giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục chậm chạp thì sẽ không thể thúc đẩy được tăng trưởng kinh tế trong khi nếu cộng cả vốn từ các năm trước chuyển sang, tổng vốn đầu tư công hiện lên đến 633 ngàn tỷ đồng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt câu hỏi với lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương có tỷ lệ giải ngân chậm, đó là tại sao cùng một hệ thống pháp luật nhưng có 12 bộ và địa phương đã giải ngân được hơn 50% vốn đã được giao của năm nay, nhưng cũng có nhiều bộ, địa phương giải ngân vốn rất thấp. Vì thế, lãnh đạo bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn chậm, không được nói chung chung hoặc đổ lỗi cho khách quan mà phải nhìn vào nguyên nhân chủ quan. Bởi vốn đầu tư công lúc này là một trong những cứu cánh quan trọng cho nền kinh tế, nhất là trong lúc nhân dân đang khó khăn về nguồn thu nhập , công nhân mất việc làm và giảm thu nhập do dịch Covid – 19. Tính trung bình 1% vốn đầu tư sẽ tao ra 0,06% tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước. Vì thế, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo các địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa và cho rằng chính bệnh quan liêu, xa dân là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm nay tỷ lệ giải ngân vốn có tăng lên nhưng vẫn là căn bệnh nặng, vì thế Chính phủ sẽ không sợ mất lòng mà sẽ hành động với biện pháp mạnh để giải quyết được 3 đọng, đó là : Đọng vốn, đọng thanh toán và đọng thủ tục nhằm không để kéo dài thêm tình trạng biết rồi nói mãi, hết năm này qua năm khác.

Đối với tỉnh Gia Lai, năm 2020, tổng vốn đầu tư công của tỉnh được giao là trên 3.460 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư giải ngân được thực hiện là hơn 2.841 tỷ đồng. Tính đến ngày 13/7 đã giải ngân đạt 49,7% kế hoạch vốn trong nước và 22,1% kế hoạch vốn nước ngoài. Trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua tỉnh Gia Lai cũng đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn trên địa bàn, đồng thời cũng sẽ có những biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các đơn vị, địa phương để xảy ra tiến độ giải ngân chậm.

Hồng Uyên, Duy Linh

Lượt xem: 3