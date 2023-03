Hội nghị triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Chiều 14/3, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh có nhiều tiến bộ, hình thức triển khai đa dạng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Nhiều mô hình được củng cố, xây dựng, gắn với đẩy mạnh các phong trào phát triển kinh tế – xã hội. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào có nhiều đổi mới, sáng tạo, nhất là hoạt động tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở các khu dân cư. Nhiều mô hình hiệu quả đang được nhân rộng như mô hình tự quản, camera an ninh, trường học an toàn về ANTT… đã tạo được sự lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân.

13 tham luận tại hội nghị đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm và giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023 nhằm tiếp tục đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự để KT – XH của tỉnh phát triển.

Trong dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể, Công an tỉnh cũng tặng Giấy khen cho 136 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào.

Minh Thanh – Minh Vũ

Lượt xem: 4