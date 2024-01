Sáng nay (18/1), Sở Y tế Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nhìn chung trong năm 2023, tỉnh triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, nhiều bệnh truyền nhiễm giảm so với cùng kỳ năm 2022, đặc biệt là Covid-19 chỉ ghi nhận 610 ca mắc, không có ca tử vong. Tuy nhiên, vẫn còn một số bệnh tăng cao như tử vong do bệnh Dại : 14 trường hợp, viêm gan B tăng 158 ca; tay chân miệng tăng 525 ca; bệnh đau mắt đỏ liên quan đến vi rút Adeno ghi nhận tăng đột biến. Bên cạnh đó, năm 2023 tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt 55,0%, thấp hơn so với năm 2022 (69,1%) và thấp hơn chỉ tiêu yêu cầu của chương trình tiêm chủng mở rộng; gia tăng số ca tử vong do ngộ độc cóc với 3 ca.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Y tế. Bên cạnh kết quả đạt được, ngành Y tế cũng còn tồn tại, hạn chế cần nhanh chóng tháo gỡ. Đặc biệt UBND tỉnh đã ban hành Đề án phát triển hệ thống y tế tỉnh Gia Lai đến năm 2030. Đề án này được đầu tư kỹ lưỡng với mục tiêu thay đổi diện mạo ngành Y tế phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu của địa phương. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu ngành Y tế cần triển khai thực hiện Đề án phát triển hệ thống y tế tỉnh Gia Lai đến năm 2030, cụ thể hóa trong thực hiện kế hoạch hàng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong quá trình thực hiện cần có đánh giá, tiếp tục tham mưu và báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh phù hợp. Ngoài ra, các đơn vị cần tạo môi trường làm việc để đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế phát huy năng lực; đồng thời xây dựng chính sách đặc thù nhằm thu hút nhân lực cho ngành Y tế, đảm bảo lương, chi trả kịp thời các chế độ, chính sách cho nhân viên y tế./.

Lệ Xuân – Ksor Tuối

Lượt xem: