Sáng 13/12, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trương Hải Long -Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Đại tá Lê Kim Giàu- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Ayun H’Bút- Tỉnh ủy viên-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Quân khu V và lãnh đạo các sở, ngành; UBND, Ban Chỉ huy Quân sự 17 huyện, thị xã, thành phố và địa diện các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh.

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của tỉnh. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đã được quán triệt sâu sắc tới các địa phương, đơn vị; các Chỉ thị của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đã được cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ để chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện. Lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, Quân khu đóng quân trên địa bàn tỉnh ký kết Quy chế phối hợp theo Nghị định số 03/2019 và Nghị định số 02 năm 2020 của Chính phủ và thực hiện có hiệu quả. Hội đồng nghĩa vụ quân sự, các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu; làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 cho 7 huyện; tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng với 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia; tìm kiếm, quy tập 24 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và 28 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội, đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; triển khai làm tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ khác. Tại hội nghị, các ý kiến tham gia đã cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm đồng thời làm rõ những thuận lợi và khó khăn để tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023.

